В УПЦ сообщили об участии 300 тысяч верующих в крестном ходе в Киеве

Около 300 тысяч верующих принимают участие в крестном ходе в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. Об этом сообщил в субботу информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.
После торжественного молебна за мир на Владимирской горке, который провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, тысячи верующих и духовенство со всей Украины направились к Киево-Печерской Лавре.
Священники несут мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые доставили в Киев специально к этому дню. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре и доступны для поклонения всю ночь.
Отмечается, что впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть со всей Украины на крестный ход.
В связи с торжественными мероприятиями в столице ограничено движение, в частности, перекрыты улицы по ходу следования крестного хода. Внесены также временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. В центральной части города несут службу усиленные наряды полиции и нацгвардии. Здесь дежурят несколько машин скорой медицинской помощи. В Киево-Печерской лавре по завершении крестного хода состоится праздничная божественная литургия. Вечером на площади возле Успенского собора начнется всенощное бдение.
О намерении провести свой крестный ход заявила и новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее верующие соберутся на празднование Крещения Руси в воскресенье, 28 июля. Крестный ход возглавит глава ПЦУ митрополит Епифаний.
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