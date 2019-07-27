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В УПЦ сообщили об участии 300 тысяч верующих в крестном ходе в Киеве

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В УПЦ сообщили об участии 300 тысяч верующих в крестном ходе в Киеве

Около 300 тысяч верующих принимают участие в крестном ходе в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. Об этом сообщил в субботу информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

После торжественного молебна за мир на Владимирской горке, который провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, тысячи верующих и духовенство со всей Украины направились к Киево-Печерской Лавре.

Священники несут мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые доставили в Киев специально к этому дню. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре и доступны для поклонения всю ночь.

Отмечается, что впервые за много лет никто не препятствовал верующим прибыть со всей Украины на крестный ход.

В связи с торжественными мероприятиями в столице ограничено движение, в частности, перекрыты улицы по ходу следования крестного хода. Внесены также временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. В центральной части города несут службу усиленные наряды полиции и нацгвардии. Здесь дежурят несколько машин скорой медицинской помощи. В Киево-Печерской лавре по завершении крестного хода состоится праздничная божественная литургия. Вечером на площади возле Успенского собора начнется всенощное бдение.

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О намерении провести свой крестный ход заявила и новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее верующие соберутся на празднование Крещения Руси в воскресенье, 28 июля. Крестный ход возглавит глава ПЦУ митрополит Епифаний.

УПЦ, Крестный ход
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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