В УПЦ (КП) не будут проводить крестный ход в честь Крещения Руси

Вслед за Православной церковью Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), а также УПЦ Московского патриархата, Украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.
Об этом Українським Новинам сообщили в УПЦ (КП).
«Крестного хода не будет, это понятно. Из-за карантина», — сказали в УПЦ.
Кроме того, на данный момент неизвестно, будут ли священники УПЦ КП проводить молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в годовщину Крещения Руси.
Как сообщали Українськi Новини, в поминальное воскресенье-2020 священники ПЦУ не проводили службу на кладбищах.
Ранее ПЦУ призывала прихожан не целовать иконы.
Кроме того, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не освящала паски онлайн.
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