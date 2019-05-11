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В Минкульте заявили о невозможности возобновления деятельности УПЦ-КП

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В Минкульте заявили о невозможности возобновления деятельности УПЦ-КП

Министерство культуры Украины заявляет, что информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата не соответствует действительности.

«Министерство культуры Украины, реагируя на распространяемое рядом средств массовой информации заявление о якобы дальнейшей деятельности или восстановлении в Украине религиозного объединения Украинская православная церковь Киевского патриархата, информирует о следующем:(...) заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ-КП являются не соответствующим действительности», — говорится в заявлении министерства.

В Министерстве культуры отмечают, что постановлением поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как УПЦ-КП было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Также приказом Минкультуры от 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации «Киевская митрополия ПЦУ». Этим приказом на основании решений Поместного собора УПЦ-КП были признаны утратившими силу приказы министерства от 12 июня 2017 года «О регистрации Устава религиозной организации «УПЦ-КП» в новой редакции и от 8 июля 2016 года «О новой редакции устава об управлении УПЦ-КП».

В Министерстве культуры констатируют, что религиозное объединение УПЦ-КП и религиозная организация «Киевская патриархия УПЦ» после создания и регистрации устава религиозной организации «Киевская митрополия ПЦУ» фактически и юридически прекратили свою деятельность.

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Как сообщалось, почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет утверждает, что Киевский патриархат (КП) до сих пор существует, и приглашает иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) 14 мая почтить память священномученика Макария, митрополита Киевского, в Свято-Владимирском соборе Киева.

Минкультуры, УПЦ КП, ПЦУ
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
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