ЦИК Беларуси отказал двум оппозиционным кандидатам в регистрации

Центризбирком Беларуси принял во вторник решение отказать находящемуся под арестом экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатомм в президенты.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК предложила отказать в регистрации Бабарико кандидатом в президенты в связи «с несоответствием представленных в декларации данных» и нарушением требований «в отношении участия иностранных организаций и граждан по финансированию избирательной кампании либо какому-либо участию в ней».

«В ЦИК поступило письмо Комитета государственного контроля. В нем говорится, что в декларации Бабарико «не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства, недвижимое имущество, а также доходы от деятельности подконтрольных ему белорусских коммерческих структур», — сказала Ермошина.

ЦИК Белоруссии также отказал в регистрации кандидатом в президенты экс-главе Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало не зарегистрировали из-за недостаточного количества подписей для выдвижения его кандидатом в президенты. У претендента признаны действительными лишь немногим более 78 000 подписей для выдвижения его кандидатом в президенты при необходимом минимальном пороге в 100 тыс. Кроме того, у ЦИК есть претензии и к декларации по доходам супруги Цепкало.

Представители предвыборного штаба Виктора Бабарико обжалуют решение об отказе в его регистрации кандидатом в президенты. Об этом заявили журналистам представители штаба после своего участия в заседании Центризбиркома.

Комментируя отказ в регистрации Бабарико, представители его штаба заявили, что «это решение не имеет ничего общего с честными выборами, с соблюдением Избирательного кодекса, с равными правами на участие в выборах, с уважением избирательного права граждан Республики Беларусь».

Напомним, что до принятия решения баллотироваться на пост президента Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.

18 июня Бабарико арестовали и предъявили обвинение в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также даче и получении взяток. Обвиняемый содержится в СИЗО КГБ.

Сразу после регистрации кандидатов в Белоруссии стартует предвыборная агитация, которая продлится до 8 августа. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, 9 августа — основной день голосования. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.