Войти
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
позиция
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф
резонанс
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

ЦИК Беларуси отказал двум оппозиционным кандидатам в регистрации

454
ЦИК Беларуси отказал двум оппозиционным кандидатам в регистрации

Центризбирком Беларуси принял во вторник решение отказать находящемуся под арестом экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатомм в президенты.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК предложила отказать в регистрации Бабарико кандидатом в президенты в связи «с несоответствием представленных в декларации данных» и нарушением требований «в отношении участия иностранных организаций и граждан по финансированию избирательной кампании либо какому-либо участию в ней».
«В ЦИК поступило письмо Комитета государственного контроля. В нем говорится, что в декларации Бабарико «не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства, недвижимое имущество, а также доходы от деятельности подконтрольных ему белорусских коммерческих структур», — сказала Ермошина.

ЦИК Белоруссии также отказал в регистрации кандидатом в президенты экс-главе Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало не зарегистрировали из-за недостаточного количества подписей для выдвижения его кандидатом в президенты. У претендента признаны действительными лишь немногим более 78 000 подписей для выдвижения его кандидатом в президенты при необходимом минимальном пороге в 100 тыс. Кроме того, у ЦИК есть претензии и к декларации по доходам супруги Цепкало.

Представители предвыборного штаба Виктора Бабарико обжалуют решение об отказе в его регистрации кандидатом в президенты. Об этом заявили журналистам представители штаба после своего участия в заседании Центризбиркома.
Комментируя отказ в регистрации Бабарико, представители его штаба заявили, что «это решение не имеет ничего общего с честными выборами, с соблюдением Избирательного кодекса, с равными правами на участие в выборах, с уважением избирательного права граждан Республики Беларусь».

Напомним, что до принятия решения баллотироваться на пост президента Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.

18 июня Бабарико арестовали и предъявили обвинение в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также даче и получении взяток. Обвиняемый содержится в СИЗО КГБ.

Читайте также: Аренда и покупка квартир только через риэлторов: чем грозит скандальный законопроект

Сразу после регистрации кандидатов в Белоруссии стартует предвыборная агитация, которая продлится до 8 августа. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, 9 августа — основной день голосования. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Беларусь, выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 июля 2020
Понедельник, 13 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016