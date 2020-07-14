Войти
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
позиция
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф
резонанс
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Каждый украинец из своего кармана платит за зеленый тариф, — Арахамия

469
Каждый украинец из своего кармана платит за зеленый тариф, — Арахамия

Зеленые тарифы для электроэнергии становятся угрозой для национальной безопасности. Украинцы оплачивают их из собственных карманов.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в студии Свободы слова на ICTV, сообщают Факты.

«Зеленые тарифы были приняты еще во времена Януковича, а затем постепенно все туда вкладывали, включая больших институциональных инвесторов из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. И все называют себя инвесторами», — сказал он.

Себестоимость солнечных панелей каждые три года почти вдвое уменьшается, но тариф остается тот же.

«Покупаете солнечные панели в Китае, устанавливаете их где-то в поле, подключаетесь к сети и каждый украинец из своего кармана платит вам повышенный тариф, потому что это зеленая энергетика», — заявил он.

Арахамия видит выход в радикальном снижении зеленых тарифов. Если это не сделать, Украина потеряет энергетический сектор экономики.

«Сейчас много лобби — ДТЭК очень много контролирует солнечной энергии. Есть ветровая генерация, в которые инвестировали крупные международные компании. И конечно, они сейчас тормозят этот процесс и пугают международными судами. Мне кажется, что здесь надо проявлять волю и никто, кроме парламента ее не может проявить. Нам надо объединиться на этой платформе и просто решить этот вопрос. Потому что каждый украинец из своего кармана платит повышенный тариф», — сказал Арахамия.

В Украине одни из самых высоких тарифов на зеленую энергетику, которые давно пора радикально снижать. Промышленные потребители и домохозяйства не должны субсидировать олигархов из своего кармана, отмечает издание.

В то же время, вместо того, чтобы серьезно решать проблему с чрезмерно высоким зеленым тарифом и тарифами на электроэнергию в целом, через которые государство открыто грабит потребителей, правительство предлагает лишь немного уменьшить его размер — на 10%, то есть до 3,80 грн/кВт-час.

Читайте также: Аренда и покупка квартир только через риэлторов: чем грозит скандальный законопроект

Ранее Служба безопасности Украины попросила Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов. Это позволит исправить баланс в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей зеленой энергетики. За год их доля выросла в 2 раза, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по зеленому тарифу.

Неконтролируемое развитие возобновляемой энергии при отсутствии регулирующих мощностей приводит к дисбалансу объединенной энергосистемы.

Давид Арахамия, зеленый тариф
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 июля 2020
Понедельник, 13 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016