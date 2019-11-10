В «Слуге народа» считают, что нынешняя Рада не доработает до конца срока

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.
Об этом Арахамия сказал «Украинской правде» в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве.
«Мое видение — 75 процентов — вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент — Ред.). Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция», — сказал он.
При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция «Слуги народа» может распасться в ближайшее время.
«Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он — депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016