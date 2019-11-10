В «Слуге народа» считают, что нынешняя Рада не доработает до конца срока

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Об этом Арахамия сказал «Украинской правде» в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве.

«Мое видение — 75 процентов — вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент — Ред.). Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция», — сказал он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция «Слуги народа» может распасться в ближайшее время.

«Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он — депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика», — заявил он.