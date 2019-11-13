«Слуга народа» собирается отменить призыв на военную службу

Депутатская фракция «Слуга народа» работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу, который может реализовываться пошагово.
Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Укринформ.
«У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%», — пояснил Арахамия.
В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что «сейчас это на стадии концепта и расчетов».
Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а поэтому и на качество.
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