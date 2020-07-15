В Испании закрыли дело Степана Черновецкого

Суд Барселоны постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, против группы инвесторов из Украины. Об этом сообщила в среду газета El Periódico.
По делу, в частности, проходил Степан Черновецкий — сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, а также армянский бизнесмен — владелец одного из самых роскошных ресторанов Барселоны. Операция полиции прошла в 2016 году, были задержаны 11 человек. Предполагалось, что они являлись членами преступной организации, которая могла вложить в Испании деньги, полученные от незаконной деятельности за рубежом.
Тем не менее суд Барселоны счел, что «все инвестиции, сделанные в Испании, являются законными». Суд принял отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына бывшего мэра Киева стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.
При этом дело может быть вновь открыто в случае появления новых сведений.
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