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Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы заплатить минимальную цену за «Большевик»

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Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы заплатить минимальную цену за «Большевик»

Бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации Первого киевского машиностроительного завода.

Об этом рассказали источники Экономической правды среди владельцев компаний, интересовавшихся участием в приватизационном конкурсе.

В пресс-службе Фонда госимущества за несколько недель до аукциона заявили, что "Большевиком" интересуются 15 потенциальных инвесторов.

Впрочем, на аукцион пришли представители только трех инвесторов: ООО "Дженерал коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова, ООО "Инвест новация" Степана Черновецкого и ООО "ДК каскад" Виталия Хомутынника.

По одной минимальной ставке сделали компании Хомутынника и Хмельницкого-Иванова. Компания Черновецкого выступила в роли статиста и не сделала ни одной ставки.

Таким образом, цена выросла всего на 40 млн грн со стартовых 1,38 млрд грн.

Собеседник ЭП на правах анонимности заявил, что компания "Агромил дистрибьюшн", ставшая в 2019 году владельцем отдельных зданий на территории завода "Большевик", аффилирована с победителем торгов.

"Проделана отличная домашняя работа. Хмельницкий и Иванов подготовились к приватизации "Большевика" заранее, "по беспределу" забрав права собственности на 6 тысяч квадратных метров недвижимости", - заявил источник.

Именно судебные споры вокруг отчужденной недвижимости завода отпугнули потенциальных инвесторов.

Своими действиями совладельцы UDP создали неприемлемые условия для участия в торгах других инвесторов, говорит владелец одной из крупных девелоперских компаний.

"Хмельницкий и Иванов отправляли гонцов ко всем потенциальным инвесторам "Большевика" и настойчиво просили не участвовать в приватизации завода.

Даже приехали в Одессу к Аднану Кивану (владелец застройщика Kadorr Group – ред) и сказали: "Мы положили глаз на "Большевик" давно. Мы просто так его не отдадим", – рассказывает ЭП источник.

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Представители Черновецкого на аукционе не сделали ни одной ставки, потому что сын бывшего городского главы Леонида Черновецкого мог договориться с Хмельницким зайти соинвестором в проект "закулисно".

"Это фарс. Они даже не сделали вид честных торгов. Скорее всего они заранее договорились со Степой и он получит свой кусок под застройку", – заявил CEO киевской девелоперской компании на правах анонимности.

Собеседники ЭП предполагают, что третий участник торгов – компания Хомутынника – тоже может быть в сговоре. "Им проще "порешать" между собой. Зачем повышать цену лота?" – говорит источник.

Василий Хмельницкий, Степан Черновецкий, Большевик
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