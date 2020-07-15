Лондонский метрополитен удалил граффити Бэнкси

Через несколько часов после публикации видео о том, как художник расписывает вагон метро, руководство транспортной службы заявило, что граффити удалили «пару дней назад».

Призыв Бэнкси носить маски во время пандемии коронавируса, оформленный в виде трафаретных крыс, устраивающих погром и чихания в вагоне метро, нарушил «строгую политику по борьбе с граффити», сообщили чиновники.

Несмотря на то что работу самого востребованного уличного художника в мире пришлось смыть со стен вагона, корпорация Transport for London «высоко оценила призыв к людям носить защитные маски» и предложила Бэнкси расписать другую поверхность в подходящем