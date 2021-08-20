США введут санкции против судна и двух физлиц РФ в связи с «Северным потоком 2», - СМИ

США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода «Северный поток 2», сообщают американские СМИ со ссылкой на Госдеп.

В сообщениях отмечается, что речь идет о российском судне и о гражданах РФ.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед Конгрессом о мерах, принятых против «Северного потока 2».