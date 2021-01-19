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Иран ввел санкции в отношении Трампа и Помпео

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Иран ввел санкции в отношении Трампа и Помпео

Власти Ирана внесли в санкционный список несколько высокопоставленных представителей американской администрации. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Высокопоставленные официальные лица США, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главу ЦРУ Джину Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса и главу Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, с сегодняшнего дня внесены в санкционный список Ирана», — говорится в сообщении.

По его словам, «упомянутые лица внесены в санкционный список по ряду причин, включая приказ и организацию убийства генерала Касема Сулеймани и его соратников, поддержку террористический действий в отношении Ирана, финансирование, вооружение и обучение террористических групп, поддержку Израиля в ходе убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и введение незаконных и односторонних санкции в отношении Ирана».

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Санкции введены за день до официального завершения полномочий администрации Трампа. Инаугурация избранных президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января (19:00 по Киеву) на ступенях Капитолия.

Иран, Дональд Трамп, санкции, Майк Помпео
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