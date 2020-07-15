Суды массово восстанавливают на работе бывших прокуроров

Украинские суды удовлетворили 15 исков прокуроров с требованием возобновления на должности после аттестации, взыскано в пользу истцов почти 5 млн грн, по 60 искам люстрированных прокуроров необходимо выплатить 50 млн грн, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В ходе выступления в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Венедиктова рассказала, что суды рассматривают более тысячи исков, касающихся проведения реформы органов прокуратуры, в частности, аттестации, сообщает Интерфакс-Украина.
«В судах сейчас 1 тысяча 6 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису генпрокурора, так и к региональным прокуратурам. В частности, 15 исков — о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 666 — о возобновлении на работе в Офисе генпрокурора и 315 — о возобновлении на работе в региональных прокуратурах», — рассказала генпрокурор.
При этом Венедиктова подчеркнула, что в этих исках речь идет не только о восстановлении прокурор в должности, но и возмещении морального ущерба, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, отмене приказов и решений кадровых комиссий.
«Это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия», — указала Венедиктова.
«Судами уже рассмотрены 34 иска, из них в 9 случаях отказано в восстановлении на должности, 15 исков удовлетворены. Взыскано в пользу истцов 4,8 млн грн. То есть, почти 5 млн грн Офис генпрокурора вынужден выплатить», — сообщила она.
Также генпрокурор напомнила, что актуальным остается и вопрос исков прокуроров, которые попали под люстрацию.
«На сегодняшний день около 60 исков удовлетворены... 50 млн надо люстрированным выплатить. Поэтому у меня вопрос непосредственно к народным депутатам — это люди и деньги», — отметила она, обращаясь к членам профильного комитета.
Венедиктова уточнила, что создана отдельная комиссия, которая будет заниматься вопросами переаттестации прокуроров, которые были люстрированы.
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