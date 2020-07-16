Шевченко назначен главой Нацбанка

Верховная рада Украины назначила главу Национального банка Украины. Им стал глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» проголосовали 332 нардепа.
Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления № 3857 «О назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины».
В 2009 году Кирилл Шевченко был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал соучредителем «Терра Банк», который потом продали.
До осени 2014 года Шевченко также являлся советником председателя правления «Ощадбанка». При этом с 2009 год по 2010 год он был членом наблюдательного совета "Укргазбанка",а в 2014 году занял должность первого зампредседателя правления.
В 2015 году после конкурса Кирилл Шевченко стал председателем правления Укргазбанка.
Напомним, финансовый комитет Верховной рады рекомендовал назначить новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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