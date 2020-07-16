Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ

Новым главой Национального банка Украины рекомендовали Кирилла Шеченко. Соответствующее решение принял финансовый комитет Верховной рады.

Это решение приняли на сегодняшнем заседании комитета.

«Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал», — заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.