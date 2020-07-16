В Украине вырос средний размер больничных и декретных

За полгода среднедневной размер больничных и декретных выплат вырос соответственно на 19,1% и 15,8%.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

«По оперативным итогам первого полугодия 2020 года, среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, которое финансируется Фондом социального страхования Украины для всех работающих, составил 321,23 гривны — это на 51,57 гривны, или на 19,1% больше, чем за тот же период в 2019 году. Среднедневной размер пособия по беременности и родам по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8% — с 241,72 гривен до 279,8 гривен», — говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).