Потребнастроения украинцев в июне снова пошли вниз

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, выросший в мае на 10,1 п. после четырех месяцев падения, в июне вновь снизился — на 11,2 п., до 65,1 п. по 200-бальной шкале.
Аналитики Info Sapiens, которые осуществляют это ежемесячное исследование, отмечают, что основным негативным фактором стало падение индекса экономических ожиданий (ИЭО) в июне сразу на 18,8 п. — до 71,9 п.
В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 18,3 п. — до 74,2 п., ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года — на 17,7 п., до 55,9 п., а в течение ближайших пяти лет — на 20,3 п., до 85,7 п.
В то же время индекс текущего положения (ИТП) по итогам июня остался на уровне 54,8 п., хотя его составляющие изменились диаметрально противоположно: индекс текущего личного материального положения снизился на 8,5 п. — до 45,8 п., тогда как индекс целесообразности крупных покупок вырос на 8,7 п. — до 63,8 п.
Аналитики Info Sapiens указывают, что в июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился незначительно — на 1,4 п., до 153,2 п., тогда как индекс инфляционных ожиданий подскочил — сразу на 17,6 п., до 183,0 п.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев также немного ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. — до 142,7 п.
В исследовании указывается, что по сравнению с докарантинным мартом ИПН потерял 8 п. Наибольшее падение испытал индекс оценки текущего материального положения — на 14 п., а индекс целесообразности делать крупные покупки снизился на 11 п.. (несмотря на рост в июне).
В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода к привычному уровню в результате открытия экономики после карантина, отметили аналитики.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016