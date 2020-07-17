Болтон считает, что «Северный поток – 2» еще можно остановить

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что газопровод «Северный поток — 2» наносит вред Европе и США, и что проект, возможно, еще можно остановить. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью немецкому изданию Der Spiegel.
«Я бы остановил трубопровод, — утверждал Болтон. — Но он пока и не завершен. Возможно, его все же еще можно остановить». По мнению бывшего помощника Трампа, проект наносит вред Европе и Соединенным Штатам.
Отвечая на вопрос о том, что руководит действиями Вашингтона, направленными против «Северного потока — 2», — стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения того, что Германия и ЕС впадут в энергетическую зависимость от России, — Болтон отметил, что «и то, и другое». «Трамп постоянно говорил о санкциях, но в конечном итоге не ввел их», — заметил бывший помощник американского президента.
4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы» и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода.
К настоящему времени «Северный поток — 2» построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.
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