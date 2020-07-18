Нидерланды начали новое расследование по катастрофе MH17

Нидерланды начали новое расследование по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Однако, Российская Федерация пытается использовать его для пропаганды.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.
«Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский „БУК“ пересек границу и за несколько часов до сбития этим „Буком“ малайзийского боинга», — пояснил Енин.
Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла в 2014 году на оккупированном Донбассе. Основная версия следствия: самолет сбили подконтрольные России боевики из установки «БУК», которую завезли на оккупированную территорию Донбасса из РФ.
Новое расследование по делу MH17 о закрытии воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы анонсировал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в октябре прошлого года.
Информация о закрытии Россией воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы MH17 появилась в 2017 году в публикации российского Forbes.
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