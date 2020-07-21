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IKEA удваивает мощности своего интернет-магазина в Украине

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IKEA удваивает мощности своего интернет-магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удваивает мощности интернет-магазина в Украине для удовлетворения спроса.

«Компания более чем вдвое увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь может удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах. Учитывая высокую заинтересованность в продуктах IKEA, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов», — сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно ему, компания также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве для сокращения сроков доставки. При этом в сообщении пресс-службы и на сайте IKEA не указаны адреса новых пунктов.

Кроме того, компания планирует открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

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Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.

IKEA
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