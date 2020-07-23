В Харькове неизвестный, угрожая палкой, ограбил отделение «Укрпошты»

В Харькове неизвестный в балаклаве ограбил отделение «Укрпошты», расположенное на пр. Льва Ландау, и скрылся в неизвестном направлении.

«Около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, подозреваемый забрал из сейфа 30 тыс. грн и скрылся в неизвестном направлении. На поиски мужчины ориентированы наряды полиции.