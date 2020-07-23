Минфин успешно разместил еврооблигации на 2 млрд долларов

После отмены размещения в начале июля, вчера Минфин предпринял вторую попытку привлечь средства на внешнем рынке — и она вышла удачной. Как отмечает агентство Bloomberg, доходность нового выпуска — 7,25% с погашением в 2033 году, валюта — доллар.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, совокупный спрос на украинские бумаги во время вчерашнего размещения составил около 6,3 млрд. долл.

Это — даже лучшие результаты, чем то, на которые рассчитывал Минфин 1 июля (когда результаты аукциона были отменены из-за отставки председателя НБУ Якова Смолия). Тогда Минфин смог привлечь 1,75 мдлд. долл. США по ставке 7,3% годовых. Общий спрос тогда составил 7,5 млрд. долл. США.

По данным Интерфакса, 750 млн долл. США планируется направить на выкуп существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2022 гг., остальное — на финансирование дефицита бюджета.