Украинцы все менее довольны работой Зеленского, но готовы за него голосовать

Более половины граждан Украины недовольны президентом Владимиром Зеленским. Это показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, деятельностью действующего главы государства довольны 36%, недовольны 56%.В конце июня, по данным «Рейтинга», количество неудовлетворенных работой Зеленского на президентском посту составляло 52%.

В то же время Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди политиков — ему доверяют 41%, а не доверяют — 53%.

Как показал опрос, в случае проведения выборов президента в ближайшее время, 30,2% украинцев готовы отдать голос за Зеленского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко поддержат 14,4%, экс-президента Петра Порошенко — 13,7%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,1%.

Опрос проводился 15-20 июля среди двух тысяч респондентов методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.