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Подавляющее большинство американцев считают ошибочным политический курс США

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Подавляющее большинство американцев считают ошибочным политический курс США

Восемь из 10 американцев полагают, что страна движется в неверном направлении, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

AP отмечает, что подобные показатели, зафиксированные за 100 дней до президентских выборов в США в ноябре 2020 года, являются самыми низкими за все время президентства республиканца Дональда Трампа.

Кроме того, всего 32% жителей США — меньше, чем когда-либо — довольны тем, как нынешняя администрация справляется с эпидемией коронавируса.

Кроме этого, лишь 38% американцев считают, что экономика США пребывает в хорошем состоянии. В январе 2020 года такое мнение разделяли 67% респондентов — до пандемии коронавируса и вызванных ею социально-экономических последствий.

Агентство, указывая на ту роль, которую может сыграть в возможном переизбрании Трампа эффективное противодействие эпидемии, также напоминает о непоследовательности политики администрации в связи с угрозой коронавируса. Так, отмечает AP, первоначально Трамп недооценивал серьезность опасности, но в июле заявлял, что ситуация может еще сильнее ухудшиться.

Согласно AP, еще одним испытанием для властей станут август — сентябрь, когда нужно будет определиться с возобновлением работы школ в стране на фоне продолжающейся эпидемии.

Одновременно с этим, отмечает агентство, бывший вице-президент демократ Джо Байден, считающийся главным потенциальным соперником Трампа на предстоящих выборах, за последние месяцы добивался успехов: он консолидировал ряды Демократической партии; поступление средств на его избирательную кампанию увеличилось, стартовала политическая реклама сразу в целом ряде штатов.

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США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4,3 млн случаев заражения, причем свыше 149,4 тыс. заболевших скончались. Более 2 млн человек выздоровели.

США, опрос, коронавирус
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