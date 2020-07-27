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Украина и Италия либерализировали авиасообщение между странами

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Украина и Италия либерализировали авиасообщение между странами

На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках с Италией, Киев и Рим полностью сняли ограничения между странами.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на авиакомпанию Wizz Air, которая анонсировала запуск 17 новых маршрутов между странами.

«На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализовало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air», — отметили в компании.

«Режим полетов по принципу „открытого неба“ между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власть могла допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии сообщили Украине, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией», — добавили в avianews.com.

Отмечается, что Италия хочет развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет. Это возможно, когда полеты выполняет авиакомпания, базирующаяся в Италии и нанимающая местный персонал.

«Раньше такую роль выполнял лоукост Ernest Airlines, но приостановил полеты в январе 2020 года. Его маршруты сразу попыталась подхватить SkyUp, однако столкнулась с препятствиями.

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В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоу-косту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее количество до 17.

Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукост получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украине», — говорится в сообщении.

Италия, открытое небо, авиасообщение
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