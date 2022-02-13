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В Кабмине обещают, что небо над Украиной остается открытым

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В Кабмине обещают, что небо над Украиной остается открытым

Украина не планирует приостанавливать воздушное движение и работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в воскресенье, информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, и соответствующее решение не принималось.

«Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП „Украэрорух“, ГП МА „Борисполь“ и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка», — подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также в министерстве сообщили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

«Рынки страховых услуг, равно как и на рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы» — прокомментировал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Позже заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко подтвердил, что небо над Украиной остается открытым, и власть не предпринимала никаких решений по закрытию воздушного пространства.

EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины, сообщил он в Facebook.

«Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. Что же происходит? Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Чтобы пассажиры не испытали связанных с этим неудобств, сегодня вместе с министром инфраструктуры провели встречу с руководством Госавиаслужбы, Украинодвижения, аэропорта Борисполь и украинских авиакомпаний», — написал замглавы ОП.

По словам Тимошенко, Украина готова поддержать авиаперевозчиков и в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

Ранее источник в Мининфраструктуры сообщал, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве на государственном уровне, однако о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.

Как сообщалось, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники рассказал, что воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. «Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14.00 по Лондону (16.00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины», — написал он в Telegram.

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При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы. В то же время он анонсировал запрет на влет в Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля и сообщил, что запрет может продлиться 1-2 недели.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты в Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

В воскресенье появилась информация, что самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Запрет был введен, несмотря на усилия авиакомпании.

авиасообщение, отношения с Россией
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