Шмыгаль обещает не сокращать школы и больницы из-за укрупнения районов

Укрупнение районов в Украине не приведет к сокращению количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга на Полтавщине, передает Укринформ.

«Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов — это лишь изменение административных границ и подчинения... Все останется на месте», — заверил Шмыгаль.

Он добавил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.

Напомним, Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 136 новых районов.