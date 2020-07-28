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Госдолг Украины в июне вырос на 3,5% в долларах

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Госдолг Украины в июне вырос на 3,5% в долларах

Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне — до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 3,5%, до $85,01 млрд, сообщило Министерство финансов во вторник.

«В течение июня-2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $2,89 млрд», — сообщил Минфин.

Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$1 (на сегодня 27,76 грн/$1), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн/$1, заметно девальвировала.

В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или $0,65 млрд.

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Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на $2,16 млрд — до $51,12 млрд, в том числе в июне — на $2,16 млрд.

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