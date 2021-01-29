Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы

Информация СМИ о том, что ученики школ в этом году не смогут вступать в 10-11 классы, не соответствует действительности.

Об этом на Часе вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Опровергаю все слухи, которые распространяют российские телеканалы», — сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, что некоторые школу не будут набирать 10-11 классы.

Как добавил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сейчас министерство ведет работу с Комитетом ВР по вопросам образования, науки и инноваций относительно внедрения реформы школьного образования, которая началась еще в 2016 году.

«Действительно пророссийские телеканалы распространяют много слухов о том, что не все школьники смогут пойти в 10-11-12 классы в старшую профильную школу. На сегодняшний день у нас плодотворная работа с комитетом ВР по вопросам образования», — сказал Шкарлет.

«Основные критерии для школьников — это качество, доступность (образования — ред.) и в этом контексте некоторые моменты надо подправить в Законе о полном среднем образовании. Но каждый ребенок, который будет стремиться учиться в 10-11-12 классе, будет учиться в 10-11-12 классе», — сказал министр.

Как сообщалось, в социальных сетях, родительских сообществах и некоторых СМИ распространилась информация о том что некоторые школы якобы не будут набирать 10-11 классы.

В то же время, согласно концепции реформирования школьного образования «Новая украинская школа», этап реформирования старшей школы — 10,11,12 классов — предполагается с 2027 года. Согласно концепции, должны быть разработаны и утверждены стандарты профильного образования в 2023 году, формирование сети учреждений 3 уровня — профильной школы — предусмотрено не позднее 2025 года.