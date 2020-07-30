«ДТЭК Энерго» продолжает переговоры о реструктуризации долга

Группа DTEK Energy B.V. продолжает обсуждение с кредиторами предложения о реструктуризации своего долга, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.
«Компания продолжает диалог с держателями еврооблигаций и банковского долга — обсуждаются детали текущего предложения реструктуризации и допущения, которые легли в основу предложения», — сообщается в ответе на запрос агентства в четверг.
«ДТЭК Энерго» 22 июля сообщила на Ирландской фондовой бирже, что ведет переговоры со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим около 35% еврооблигаций-2024, и специальным комитетом банковских кредиторов о реструктуризации практически всей задолженности группы.
Финансовым и юридическим советниками «ДТЭК Энерго» выступают Houlihan Lokey и Latham&Watkins LLP, юридическим консультантом спецкомитета держателей еврооблигаций — Dechert LLP, финансовым и юридическим советниками спецкомитета банков-кредиторов — Rothschild&Cie и Hogan Lovells International LLP.
«В ходе таких обсуждений группа предоставила определенную ценную информацию, включая условия предложения по реструктуризации», — отмечалось в релизе 22 июля.
Специализированное издание Reorg Research сообщило со ссылкой на анонимные источники, что речь, в частности, шла о возможности снижения ставки по еврооблигациям до 6,56% и продлении срока погашения до 2030 год, допуская частичный выкуп.
По данным издания, кредиторы в целом отклонили это предложение, и выступили с рядом встречных инициатив.
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