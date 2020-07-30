Вместо проекта Филатова мэр Черкасс присоединился к партии «За будущее»

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии «За будущее». Об этом стало известно во время совместной конференции с лидером политической силы Игорем Палицей.
Анатолий Бондаренко был одним из первых городских голов, кто пошел на смягчение карантинных ограничительных мер вопреки указаниям центральной власти. Таким образом он выразил позицию граждан, которые из-за жестких ограничения теряли работу, закрывали бизнес, но не получали никакой помощи от государства, отмечает пресс-служба политсилы.
Также во время пресс-конфереции было объявлено, что Анатолий Бондаренко решил участвовать в местных выборах и снова поборется за пост мэра своего города.
Палица, в свою очередь, сообщил, что в мэры Киева их партия не выдвигает кандидатов поскольку они «слишком уважают киевлян».
«Мы будем выдвигать кандидата, когда появится тот, за кого будет не стыдно. Пока такого человека нет, но мы работаем над тем, чтобы подготовить депутатов до такого уровня профессионализма», — отметил политик.
Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Бондаренко присоединится к проекту мэра Днепра Бориса Филатова и его соратника Геннадия Корбана «Пропозиция». Об этом, в частности, говорили на съезде этой силы 3 июля.
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