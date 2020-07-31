Войти
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
Трамп не хочет защищать Германию от России
дружба народов
Трамп не хочет защищать Германию от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

бизнес
RSS

Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

463
Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

Бизнес сможет воспользоваться бесплатным программным регистратором расчетных операций (РРО) с 1 августа, зарегистрировав электронное заявление через электронный кабинет налогоплательщика или другое ПО субъектов хозяйствования (в таком случае подача — через Единое окно электронной отчетности).

Как сообщила Государственная налоговая служба в пятницу на сайте, программный РРО станет доступным для широкого круга пользователей с августа, однако исключительно на добровольной основе.

Программа пока доступна для ОС Android или Windows, а в дальнейшем планируется запуск ее на основе iOS.

Читайте также: Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

«В настоящее время функционал бесплатного программного решения усовершенствуется, в частности, проводится интеграция его с банковскими сервисами, которые позволят провести расчеты за полученные товары и услуги без дополнительных платежных устройств (приложений). Так, например, мобильное приложение ощадPAY, разработанное Ощадбанком в партнерстве с компанией VISA, установленный на ПРРО, позволит провести платеж за полученные товары или услуги через бесконтактные платежи (VISA, Mastеrcard, ПРОСТІР)», — пояснили в налоговой.

Как сообщалось, законодательство вводит возможность использования «РРО в смартфоне» с 1 августа 2020 года как альтернативе традиционным кассовым аппаратам. В то же время с 2021 года РРО становится обязательным для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей, а с 1 апреля 2021-го применение кассовых аппаратов, как традиционных, так и программных, станет обязательным для плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.

Единое окно, ГНС, РРО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 31 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016