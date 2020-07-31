Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

Бизнес сможет воспользоваться бесплатным программным регистратором расчетных операций (РРО) с 1 августа, зарегистрировав электронное заявление через электронный кабинет налогоплательщика или другое ПО субъектов хозяйствования (в таком случае подача — через Единое окно электронной отчетности).
Как сообщила Государственная налоговая служба в пятницу на сайте, программный РРО станет доступным для широкого круга пользователей с августа, однако исключительно на добровольной основе.
Программа пока доступна для ОС Android или Windows, а в дальнейшем планируется запуск ее на основе iOS.
«В настоящее время функционал бесплатного программного решения усовершенствуется, в частности, проводится интеграция его с банковскими сервисами, которые позволят провести расчеты за полученные товары и услуги без дополнительных платежных устройств (приложений). Так, например, мобильное приложение ощадPAY, разработанное Ощадбанком в партнерстве с компанией VISA, установленный на ПРРО, позволит провести платеж за полученные товары или услуги через бесконтактные платежи (VISA, Mastеrcard, ПРОСТІР)», — пояснили в налоговой.
Как сообщалось, законодательство вводит возможность использования «РРО в смартфоне» с 1 августа 2020 года как альтернативе традиционным кассовым аппаратам. В то же время с 2021 года РРО становится обязательным для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей, а с 1 апреля 2021-го применение кассовых аппаратов, как традиционных, так и программных, станет обязательным для плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.
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