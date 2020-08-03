IKEA собирается расширить ассортимент товаров в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, намерена до запуска первого физического магазина в Украине расширить доступный ассортимент товаров до 5 тыс. артикулов с действующих 3,6 тыс., сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.
«Мы планируем расширить предложение в более 5 тыс. артикулов товаров. Активно работаем над тем, чтобы устранить все пробелы в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве. Более того, мы хотим, чтобы они стали доступными для покупателей еще быстрее», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Мелле пояснил, что расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.
По его словам, результаты первых продаж интернет-магазина IKEA в Украине продемонстрировали большой успех решений для хранения: коробки, шкафы, модульные решения PAX. Также очень популярны аксессуары, особенно для кухни.
В настоящее время IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов.
«Несколько из них мы уже нашли и подготовили, некоторые еще находится в процессе тренинга. Мы будем увеличивать их количество постепенно, чтобы подготовить всех этих людей к открытию магазина в конце текущего года», — отметил Мелле.
Общая площадь магазина составит более 5 тыс. кв. м, в нем будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях.
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