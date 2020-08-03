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Ученые прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине

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Ученые прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине

Ученые Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (КПИ) заявили, ситуация с распространением коронавируса в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Об этом сообщается на официальном сайте НТУ «КПИ».

Обнародованы результаты исследования распространения коронавируса в Украине в течение августа месяца. Ситуация, по мнению ученых, остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

«Моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, наступление периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни», говорится в сообщении.

Ученые констатируют, что подавляющее большинство населения страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции. Его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года.

«В результате в июне — июле 2020 года произошла серия стремительных всплесков заболевания, что привело к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд — 1310 человек в день — был достигнут 23 июля 2020 года) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости. По темпам прироста количества инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет довольно негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран „красной“ зоны, гражданам которых затруднено посещение Евросоюза», — говорится в исследовании ученых.

Прогнозное моделирование распространения болезни, полученные с использованием множества различных методов, показывают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность и тенденцию колебания количества ежедневно инфицированных в диапазоне 800-1500.

«Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является довольно высоким (К = 0.807). Основываясь на этой зависимости, сделаны прогнозы, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов (коэффициент роста на протяжении последних двух месяцев составил примерно 1,55 в месяц) количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч», — прогнозируют ученые.

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Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно только в результате массовой вакцинации населения.

коронавирус
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