Депутат «Слуги народа» возмущен тем, что украинских судей будут проверять иностранцы со скандальной репутацией

Депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский считает неприемлемым назначение в состав Этического совета иностранцев с сомнительной репутацией.
Об этом он заявил, комментируя скандал с поддельным документом американского юриста Роберта Корди, который назначен в Украине в состав Этического совета и будет проверять соответствие кандидатов на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.
«Моя принципиальная позиция состоит в том, что лицо с иностранным гражданством вообще не может участвовать в формировании органов государственной власти. В первую очередь потому, что это противоречит Конституции Украины, прямо указывающей, что органы государственной власти Украины формируют граждане Украины», — отметил он.
Депутат видит в этом наступление на суверенитет Украины.
«Мы имеем ситуацию, когда самые ответственные решения принимаются лицами, которые не связаны с нашим государством и не имеют в Украине жизненных интересов и, соответственно, никак не заинтересованы в положительном результате собственной деятельности», — отмечает он.
Скандал вокруг юриста Роберта Корди, по его мнению, является наглядным примером того, что со Украины стороны никто не осуществляет какой-либо проверки так называемых посредников на предмет верификации их компетенции, а также соответствия морально-этическим нормам и требованиям.
«Такой возможностью, в свою очередь, пользуются наши „западные партнеры“ для того, чтобы направить в состав подобных комиссий лиц с сомнительной репутацией, что делает их абсолютно зависимыми в вопросах принятия необходимых решений.
Такой подход с самого начала ставит под сомнение объективность работы органа, беспристрастность отбора членов Высшего совета правосудия и, безусловно, повлечет за собой то, что карьеры достойных судей будут сломаны, а „ручные“ судьи получат индульгенцию от якобы авторитетного ВСП, который якобы отобран авторитетным органом» — предрекает нардеп.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что американский юрист Роберт Корди, который назначен в Украине в состав Этического совета и будет проверять соответствие кандидатов на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели, использует в США чужой номер социального страхования (SSN). Документ принадлежит 35-летнему Деннису Белтонтейну, который жил в штате Иллинойс и скончался в 1977 году.
Использование чужого номера социального страхования является в США федеральным преступлением.
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