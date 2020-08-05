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ЦИК обратилась в полицию из-за массовой смены избирательных адресов в Одесской области

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ЦИК обратилась в полицию из-за массовой смены избирательных адресов в Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Национальную полицию в связи с выявлением значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области, сообщает отдел связи со СМИ Секретариата ЦИК.

«4 августа состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки соблюдения требований законодательства при подаче в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адрес фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных громад Одесской области», — указано в сообщении Центризбиркома.

Как отмечают в ЦИК, решение обратится в полицию было принято в связи с выявлением значительного количества обращений избирателей по изменению их избирательных адресов на адреса фактического места жительства, принадлежащих к территориям вышеупомянутых территориальных общин. При этом многие обращений касаются изменения избирательных адресов граждан на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем.

«Суммарное количество (поданных заявлений о смене места голосования — Ред.) составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области», — добавили в ЦИК.

Как утверждают в органе, на этих территориях эта проблема не нова. При организации подготовки и проведения местных выборов 2015 года ЦИК уже обращалась с подобным вопросом в МВД для проверки обстоятельств и соответствующего реагирования.

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«В то время в ЦИК поступили обращения пяти кандидатов в депутаты Затоковского поселкового совета города Белгород-Днестровский Одесской области. В них говорилось о незаконном вмешательстве в избирательный процесс очередных местных выборов 25 октября 2015 года, связанных с регистрацией места проживания значительного количества лиц в поселке Затока, которые фактически не были жителями этого населенного пункта. Целью таких действий, по мнению субъектов обращения, могло быть создание условий с применением подкупа избирателей для голосования за определенного кандидата. В результате могли быть искажены результаты выборов», — отмечают в Центризбиркоме.

ЦИК, Одесская область
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