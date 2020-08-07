Коронавирус установил в Украине сразу два антирекорда: 1453 больных и 33 умерших за сутки

За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел.

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 6 августа был антирекорд — 1318 инфицированных, 5 августа — 1 271 новых заразившихся за сутки; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания COVID-19, 3 августа — о 990 инфицированных, 2 августа — о 1 112 новых заболевших; 1 августа было 1 172 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 78 261 человек, выздоровевших — 43 055, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 852 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 33 354 человека, что на 889 больше, чем днем ранее.

В Киеве за последние сутки зафиксировано 186 новых случаев заболевания COVID-19, в Одесской области — 156, во Львовской области — 152, в Харьковской области — 146, в Ивано-Франковской области — 131, в Ровенской — 100 случаев.

Летальных случаев больше всего во Львовской области — 11. На Закарпатье умерли 4 человека, у которых обнаружили коронавирус, в Одесской области — 3, в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Кировоградской — по 2, на Волыни, в Тернопольской, Винницкой, Николаевской и Сумской областях — по 1. В столице Киев — в эти сутки без потерь от COVID-19.