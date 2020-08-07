Бывший король Испании уехал из страны в Абу-Даби

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила в пятницу газета ABC.

По ее сведениям, экс-глава государства покинул Испанию в понедельник на частном самолете из города Виго (автономное сообщество Галисия). Спустя семь часов и 13 минут в пути воздушное судно приземлилось в Абу-Даби, откуда на вертолете Хуана Карлоса I доставили в один из самых дорогих в мире отелей — Emirates Palace.

Бывший глава государства остановился в президентском люксе стоимостью около €11 тыс. за ночь. Пока он не покидал территорию гостиницы из-за жары, установившейся в Абу-Даби. Как уточняет газета, учитывая законы этой страны, практически нет шансов, что папарацци застанут врасплох Хуана Карлоса I. Издание также пишет, что после ОАЭ экс-глава государства может на некоторое время направиться в Доминиканскую Республику, где расположен отель его друга.

3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну — королю Филиппу VI — о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола).

Сейчас нет официальной информации, куда направился Хуан Карлос I. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что экс-глава государства мог уехать в Доминиканскую Республику или в Португалию.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.