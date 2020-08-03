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Бывший король Испании Хуан Карлос I обиделся и хочет уехать из страны

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Бывший король Испании Хуан Карлос I обиделся и хочет уехать из страны

Отрекшийся от престола Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в письме экс-главы государства монарху, опубликованном в понедельник на сайте королевского двора.

«Сообщаю тебе о своем обдуманном решении переехать в это время за пределы Испании», — отмечается в письме Хуана Карлоса I.

Это заявление последовало после громкого скандала, связанного с возможной нелегальной деятельностью экс-главы государства.

«Я был королем Испании почти в течение 40 лет, и на протяжении всех этих лет я всегда хотел лучшего для Испании и для короны», — уточнил Хуан Карлос I. При этом он обратил внимание на «общественный резонанс, который создают некоторые события», связанные с его личной жизнью.

В свою очередь Филипп VI «хотел бы подчеркнуть историческую важность, которую представляет собой правление его отца», отмечается на сайте.

82-летний Хуан Карлос I был главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Последние 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королевская семья Испании переживает самый худший кризис за последние годы. Хуан Карлос I оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына).

В прессу попали аудио бесед бывшей любовницы Хуана Карлоса I, предпринимателя Коринны Ларсен с экс-инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо, который занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами. С 2017 года он находится в предварительном заключении. Ларсен утверждала, что отрекшийся от престола монарх использовал ее в качестве подставного лица, чтобы скрыть имущество за рубежом.

Она также заверяла о существовании счетов в Швейцарии на имя двоюродного брата Хуана Карлоса I. Кроме того, в прессу просочилась информация о том, что на счета в швейцарские банки могли быть переведены в 2008 году 100 млн долларов в качестве комиссионных экс-главе государства за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.

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В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около 65 млн евро от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 в Панаме и связанного с его отцом.

Испания, Хуан Карлос
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