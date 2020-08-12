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Руководство порта «Южный» ежедневно рискует тысячами жизней, - сотрудник порта

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Руководство порта «Южный» ежедневно рискует тысячами жизней, - сотрудник порта

Руководство порта «Южный», куда недавно с визитом приезжал президент Владимир Зеленский, ежедневно рискует тысячами человеческих жизней, продолжая хранить на складе без соблюдения правил безопасности около 10 тысяч тонн селитры. Об этом изданию заявил сотрудник порта.

Собеседник напомнил, что порт находится в 20 километрах от Одессы. Кроме того, в непосредственной близости находится железная дорога, где осуществляется отгрузка карбамида. Также рядом расположен Одесский припортовый завод, на котором происходит разгрузка аммиака.

«Все это повышает риск взрывоопасности объекта. Конечно, визит президента был намного раньше, чем печальные события в Ливане, где в Бейрут фактически был стерт с лица земли после взрыва 2,7 тыс тонн селитры. Даже не хочется представлять, что произошло, если сдетонировало бы 10 тыс тонн в порту „Южный“. Были бы десятки тысяч жертв. И руководство порта, которое знало о том, что взрывоопасный объект хранится без надлежащих норм безопасности, сознательно подвергало риску жизнь главы государства», — отметил сотрудник порта.

Напомним, ранее стало известно, что в порту «Южный» под открытым небом на складе хранится около 10 тысяч тонн такой же селитры, которая почти уничтожила Бейрут. Журналисты первыми забили тревогу, поскольку рядом с этим складом выгружаются и другие взрывоопасные вещества, а сама селитра упакована в такие же «биг-беги», как и в Ливане. Сам порт находится в 20 километрах от Одессы, и в непосредственной близости от Одесского припортового завода.

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Кроме того, на днях несколько десятков активистов и жителей близлежащих районов города провели митинг возле здания Администрации МТП «Южный», которые требовали убрать селитру с территории порта.

порт Южный, селитра, Бейрут
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Среда, 12 августа 2020
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