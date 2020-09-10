В порту Бейрута вспыхнул новый пожар

Новый пожар произошел в четверг на территории порта столицы Ливана Бейрута. Как сообщаают СМИ, сильный пожар вспыхнул рядом с местом, где произошел взрыв 4 августа.

Причина возгорания неизвестна. В район происшествия направляются пожарные машины и кареты скорой помощи. Рабочие срочно покидают территорию порта.

По данным телеканала Al Arabiya, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.