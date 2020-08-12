Прокуратура снова открыла дело олигарха Бахматюка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила закрытие уголовного производства о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банк Украины ВиЭйБи Банком, в котором есть подозреваемым владелец учреждения, олигарх Олег Бахматюк.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

Как известно, Печерский районный суд города Киева по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Бахматюка обязал Офис генпрокурора отменить решение о возобновлении дела ВиЭйБи банка. После этого генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ОГП выполнил это решение и фактически закрыл дело Бахматюка.

Позже САП обжаловала решение Печерского суда в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, а тот отменил постановление столичного райсуда.

Напомним, НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. Также его объявили в розыск. Позже олигарха заочно взяли под стражу. Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не представил всех необходимых для этого документов (как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Это в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитов.

40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи банк не вернул.