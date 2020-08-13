В МИД рассказали, когда Украина отреагирует на происходящее в Беларуси

Украина будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны. Оэтом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на этот факт», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, отвечая на вопрос, какой будет официальная реакция украинских властей на результаты выборов в Беларуси.
Кулеба также призвал украинцев не ездить сейчас в Беларусь.
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