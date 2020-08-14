Минцифры уже ждет в Украину 5 тысяч белорусских ІТ-специалистов

Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов, сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот», — написал Федоров на своей странице в соцсети «Фейсбук» в пятницу.
Недавние серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну, пояснил Федоров.
Он указал, что украинская компания может пригласить на работу таких иностранцев: из документов нужны только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5×4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает разрешение на работу. Чтобы воспользоваться квотами, специалисты, уже проживающие в Украине, могут подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту регистрации, а иностранные специалисты за границей — в консульские учреждения Украины.
«Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустраиваться на тех же условиях, что и граждане Украины», — подчеркнул министр.
«Мы готовы в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ИТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине. Для получения консультации они могут обратиться по телефону +380 50 516 64 35», — добавил Федоров.
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