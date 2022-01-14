Чиновники уверяют, что хакеры не смогли украсть данные украинцев

Данные украинцев в безопасности, так как пострадала в связи с хакерской атакой работоспособность некоторых сайтов, а не реестров, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами в целях локализации и киберрасследования. Большая часть сайтов уже восстановлена. Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров», — написал Федоров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что приложение «Дия» работало и работает стабильно.

«Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи», — добавил министр.

Ранее СБУ сообщила, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло