Премьер Польши призвал власти Беларуси провести новые выборы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал белорусские власти провести новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. Об этом он заявил в Сейме, представляя депутатам программу поддержки гражданского общества Беларуси.
«Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть белорусам руку помощи», — заверил польский премьер. «Мы призываем власти Белоруссии, чтобы они рассмотрели возможность новых свободных выборов, которые должны быть честными, с участием международных наблюдателей», — сказал Моравецкий, которого цитирует ТАСС.
По его словам, не может быть полностью безопасной Европы и Польши без безопасной Беларуси. «Мы открыли наши сердца для Беларуси, хотим открыть также наши границы и учебные заведения», — указал премьер Польши.
Озвученный премьером план поддержки Беларуси предусматривает, как сказал Моравецкий, «поддержку репрессированных», «расширение польско-американской программы для репрессированных». «Польша может стать вторым домом для пострадавших в Беларуси», — сказал Моравецкий. Также польский премьер пообещал стипендиальную программу для студентов и ученых, льготы при въезде в Польшу и доступе к рынку труда. «Они получат возможность учиться и работать в Польше», — сказал он.
Еще один пункт программы — поддержка белорусских СМИ и неправительственных организаций. «Беларуси нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», — сказал он, напомнив, что Польша уже много лет финансирует «Белсат», потратив около 40 млн злотых (более $10 млн). По словам Моравецкого, «в ситуации, когда в Беларуси в любой момент может быть отключен интернет, журналистских каналов должно быть как можно больше».
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