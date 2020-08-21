Врачи отказались перевозить Навального из Омска

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется на лечении в больнице Омска до стабилизации его состояния, сообщил главный врач больницы Александр Мураховский, передает «РИА Новости».

При этом врачи уточнили, что у немецких медиков нет возражений по этому поводу. Ранее предполагалось, что Навального эвакуируют в Германию для продолжения лечения. Утром в пятницу из Германии в Омск прибыл самолет, на котором его предполагалось отправить.

Ранее сообщалось, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, об этом заявила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на Александра Мураховского. «На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — сказал Мураховский.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.