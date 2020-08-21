Лукашенко пригрозил театральным коллективам Беларуси «рыночными отношениями»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, что театральным коллективам будет предоставлена «свобода и рыночные отношения», сообщает «БелТА».
«Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: „Свобода. Рынок“. Я им сейчас предоставлю и предоставил уже полную свободу», — сказал президент на встрече с трудовым коллективом агрокомбината «Дзержинский», комментируя ситуацию вокруг Купаловского театра.
«Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар — поделите, заплатят $1 тыс. — тысячу поделите. Не примут вас — ну, это же рынок, — пояснил Лукашенко. — Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите».
Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет «полная свобода и рыночные отношения». «Что хотели, то и организуем им», — добавил он.
17 августа директор театра Павел Латушко, публично поддержавший акции протестов в Беларуси и вошедший в состав Координационного совета оппозиции, был уволен без объяснения причин. Вечером того же дня у здания театра прошла акция в его поддержку. Утром 18 августа несколько десятков человек вновь собрались там, к зданию приехал министр культуры страны Юрий Бондарь. Он сообщил, что Министерство культуры Беларуси назначает управляющим театра Валерия Громаду.
Позже сотрудники театра, написавшие заявления об увольнении, не смогли попасть на работу — двери здания оказались заблокированными. Администрация объяснила это санитарными мерами в связи с распространением коронавируса.
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