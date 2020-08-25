Рада сегодня увеличит минимальную зарплату до пяти тысяч

Верховная Рада планирует увеличить размер минимальной заработной платы.

Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии парламента 25 августа.

Так, первым вопросом депутаты собираются рассмотреть инициированный Президентом законопроект № 3963, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%) и два альтернативных ему проекта. На сегодня минимальная зарплата в Госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

Также парламент намерен принять проект постановления № 3994, согласно которому поручить правительству провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этим документом предусматривается, что победитель конкурса будет определен до 1 декабря.

Далее Рада планирует ратифицировать меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС до 1,2 млрд евро (законопроект № 0063) и финсоглашение с Европейским инвестиционным банком относительно 450 млн евро инвестиций в развитие дорожных объектов (законопроект № 0055).

Напомним, 19 августа Председатель ВР Дмитрий Разумков в связи с предложением Президента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 25 августа.