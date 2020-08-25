KFC из-за падемии отказалась от слогана «Пальчики оближешь»

Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь», который использовался на протяжении 64 лет. В компании его посчитали несвоевременным из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте KFC.
«Мы находимся в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку», — отметила главный специалист по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.
При этом она добавила, что после отказа от слогана вкус продукции KFC «не изменится ни на йоту».
В компании также сообщили, что вернут слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь», когда придет подходящее время.
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